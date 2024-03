Biden getta la maschera | la solitudine annunciata di Israele

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 26 marzo 2024) Ce la vedete un’amministrazione Trump che si astiene al Consiglio di Sicurezza Onu facendo passare una risoluzione contro, cedendo a Cina, Russia, Iran e Hamas? No, infatti a farla passare, astenendosi e quindi rinunciando a far valere il proprio diritto di veto, è stata l’amministrazione. Pochi giorni prima Washington aveva bollato come “vergognoso” il veto di Cina e Russia su una sua risoluzione che chiedeva un cessate-il-fuoco a Gaza condizionato però alla liberazione degli ostaggi. Ordinaria amministrazione al Consiglio di Sicurezza Onu, dove le grandi potenze bloccano con il veto le iniziative delle rivali. Senonché, questa volta, per la prima volta dall’inizio della guerra a Gaza l’Onu chiede un cessate-il-fuoco, e per la prima volta gli Stati Uniti non hanno opposto il veto come usualmente fanno per difendere ...