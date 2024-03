Bidello delle medie abusa di ex allievo 15enne | arrestato

(Di martedì 26 marzo 2024) La squadra mobile di Genova haundi 47 anni impiegato in una scuola media con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Il ragazzino, 15 anni, era andato a salutarlo a casa. Una volta arrivato, secondo la denuncia sporta alla polizia, ilavrebbe iniziato a molestarlo e il minore si è divincolato. Gli abusi sarebbero continuati all'ingresso e quando il ragazzino ha tentato di andare via l'uomo lo avrebbe parzialmente spogliato. A quel punto ilha provato a scappare ma l'uomo si è piazzato davanti alla porta impedendogli di uscire. Il ragazzino gli ha poi sferrato un calcio ed è fuggito.

