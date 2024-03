Bicinprato | presentata l' ottava edizione insieme al Sentiero Blu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Prato, 26 marzo 2024 - E' all'orizzonte il ritorno di, la ciclopedalata sui percorsi ciclabili cittadini patrocinata dal comune di Prato Assessorato alla Mobilità e organizzataal Coordinamento Pratociclabile costituito da FIAB, Legambiente, Riciclidea e Agarbike. Questaè stata progettataalBlu, l'ormai consueto percorso di trekking che ha inizio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo del 2 aprile e prosegue fino al 9 aprile per i sentieri della Via Medicea. La prima tappa delBlu (giunto alla sesta) partirà quindi in bicicletta alle 8 da Piazza del Comune il 3 aprile - dopo la Notte Blu trascorsa in Palazzo Comunale da parte dei partecipanti - ...