Bergamo | inizia la nuova stagione firmata Donizetti Studio | eventi | laboratori e rassegna di cinema queer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Al via ladia tutta arte e creativitàe incontri formativi per sperimentare la creatività ad ogni età, e un fitto calendario di attività per bambini e famiglie, ragazzi e adulti per riflettere e celebrare grandi tematiche come il teatro, la musica, la sostenibilità ambientale e l’importanza dei legami famigliari. Il programma Simartedì 26 marzo con “Crescere con la musica”, ilo in sei incontri complementari, in cui i piccoli, dai 3 ai 5 anni, potranno sviluppare l’orecchio melodico, ritmico ed armonico, le abilità motorie, l’ascolto e l’osservazione. Mercoledì 27 marzo, dalle 18.00, si terrà il primo evento ...