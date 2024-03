Benji scrive a Fede | “Insieme siamo una forza Possiamo fare il disco e il tour della vita” Reunion in vista?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) “E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”. Tiziano Ferro ci scuserà se prendiamo in prestito un verso di una sua vecchia canzone, ma è tutto in queste parole il sensolunga lettera social che Benjamin Mascolo ha scritto arico Rossi.i due hanno datoal duo, che per alcune stagioni ha fruttato diverse hit e certificazioni salvo poi separarsi nel 2020, ma adessotende la mano verso il collega e amico chiedendogli di ricomporre il duo. IL SUCCESSO DILo fa pubblicamente, attraverso il web. Una scelta che non stupisce più di tanto se si considera che i due musicisti si sono conosciuti proprio su Facebook quando, uno in Italia e l’altro in Australia, avevano ...