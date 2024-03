Benevento | Auteri esplora la difesa a quattro | botta per un attaccante in allenamento

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre giorni dopo la partita casalinga con il Monopoli, ilsi è ritrovato all’antistadio “Carmelo Imbriani” per sostenere una porte aperte. La sconfitta casalinga con i pugliesi ha fatto perdere ai sanniti ogni speranza di promozione diretta e il tecnico Gaetanodovrà ora ricaricare le energie fisiche e soprattutto mentali dei suoi ragazzi in vista del rush finale. Obiettivo primario difendere la seconda posizione in classifica in ottica play off, quando al termine della stagione regolamentare mancano cinque giornate. All’orizzonte c’è la sfida esterna di Teramo contro il Monterosi, in programma sabato pomeriggio. Lavoro differenziato per il difensore Meccariello, reduce da problemi muscolari, mentre si è visto “solo” in borghese l’Eric Lanini dopo ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 33esima giornata del ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 4 minutiIl Benevento è atteso domani dall’insidioso match casalingo contro il Monopoli (ore 14), squadra che verrà nel Sannio alla ricerca di punti per provare a tirarsi fuori ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 7 minutiQuello che doveva essere un turno per allungare il sogno della B diretta si è rivelato, al contrario, un vero e proprio incubo per il Benevento . Il Monopoli , così come era ... (anteprima24)

Serie C Girone C: analisi della 33esima giornata. Giugliano e Juve Stabia si aggiudicano i derby campani - Il Monopoli interrompe l’imbattibilità del Benevento di Auteri ed espugna il Vigorito grazie al gol di Tommasini nel secondo tempo. Come all’andata, sono proprio i biancoverdi ad interrompere la serie ...internapoli

Benevento, Auteri in ansia per le condizioni di Lanini. E c’è la grana Ferrante - Sono le condizioni di Eric Lanini a tenere in apprensione il Benevento. L’attaccante torinese è stato costretto a chiedere il cambio a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel primo tempo ...ilsannioquotidiano

Serie C, il Monopoli vince 1-0 sul Benevento al Vigorito - FRANCESCO LOIACONO - Quarta vittoria esterna del Monopoli che prevale 1-0 sul Benevento al “Vigorito” nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete realizzata da Tommasini ...giornaledipuglia