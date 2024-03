Belve | Fagnani ricorda l’intervista a Giorgia Meloni in cui parlò di Giambruno e gelosia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescasta per inaugurare una nuova stagione die lo fa con una intervista in cuii momenti più importanti della trasmissione in onda dal 2018. All’epoca ad ospitarla era il canale Nove e, tra i primi ospiti, ha avuto proprio l’attuale Presidente del Consiglio. La giornalista ha ricostruito il loro incontro in alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Serando come, in quell’occasione, lasi fosse dimostrato particolarmente propensa a raccontarsi in modo rilassato. “Non era ancora Presidente del Consiglio, ma solo leader di Fratelli d’Italia. È stata molto generosa nel raccontare gli aspetti anche privati della sua vita, erano emersi i suoi lati più umani, rispetto all’immagine politica più dura. Certo, con ...