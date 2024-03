Belen in ospedale come Pocahontas per i bimbi malati

(Di martedì 26 marzo 2024) Un gesto splendido, quello diRodriguez, impegnata in una visita ai bambini ricoverati presso l’Gaslini di Genova. Coccole, abbracci, tante foto e sorrisi, per delle ore di assoluta spensieratezza tra i reparti.in visita ai bambiniPensare ain versionepuò far andare la mente a una festa di Carnevale o Halloween. In questo caso, però, alla base del costume indossato c’è ben altra motivazione. La famosissima showgirl Argentina ha infatti deciso di impegnarsi in un’opera di beneficenza. A messo piede in costume all’interno dell’Gaslini di Genova, affiancata da un altro famosissimo personaggio, Elsa di Frozen. Il tutto per regalare ai bambini ricoverati in differenti reparti qualche ora di assoluta gioia. ...

AGI - "Quanto vi ringrazio per i vostri abbracci: me ne vado con le tasche piene di baci e gli occhi pieni di te". E' il messaggio con cui Belen Rodriguez ha salutato questa mattina i piccoli ... (agi)

Belen si veste da Pocahontas per i bambini dell'ospedale Gaslini - Belen Rodriguez è una donna dal cuore grande e in più di un’occasione l’ha dimostrato. Proprio negli ultimi giorni, è andata in visita all’ospedale Gaslini di Genova per… Leggi ...informazione

Belen Rodriguez si trasforma in Pocahontas per un giorno! - Belen Rodriguez si è trasformata in Pocahontas per un giorno per fare una visita molto speciale all'ospedale Gaslini di Genova.tvdaily

Belén Rodriguez in versione Pocahontas visita i bambini dell'ospedale Gaslini di Genova - La showgirl ha trascorso una giornata con i bambini del reparto pediatrico e regalato loro un sorriso e un po' di divertimento.alfemminile