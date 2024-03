(Di martedì 26 marzo 2024) È stata, nel bene e nel male, la regina di questa edizione. Ecco perché eccezionalmente ci rivolgiamo direttamente a lei per ringraziarla di aver tenuto in vita il programma

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello superando in finale Beatrice Luzzi , la concorrente che ha retto il reality show per sei mesi Il Grande Fratello ha una sua vincitrice: nella finale del 25 ... (movieplayer)

Dopo la proclamazione di Perla Vatiero vincitrice del GF, Giuseppe Garibaldi è corso ad abbracciare Beatrice Luzzi , seconda classificata. "La prima persona che ho abbracciato non è stata Perla che ... (fanpage)

Grande Fratello, Perla Vatiero vince il reality: «Ancora non ci credo». Beatrice Luzzi arriva seconda, Signorini: «Risultato clamoroso» - È Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello 2024. Nessuno se lo aspettava, ma il suo fandom era davvero forte. «Grazie a tutti ancora non ci credo». La ...ilgazzettino

GF, ecco cosa ha detto Alfonso a Beatrice pensando di non essere ripreso - Cosa ha detto Alfonso a Beatrice pensando di non essere ripreso I fan di Perla gridano al complotto anche durante la finale del GF.notizie

Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello, ma lo ha costruito - È stata, nel bene e nel male, la regina di questa edizione. Ecco perché eccezionalmente ci rivolgiamo direttamente a lei per ringraziarla di aver tenuto in vita il programma ...vanityfair