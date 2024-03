Beatrice Luzzi ai fan | ecco cosa ha detto per il secondo posto al GF

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 26 marzo 2024)è arrivata a classificarsi seconda al Grande Fratello.la sua reazione,haai fansi è classificata seconda, aldilà delle previsioni che la vedevano vincitrice. A vincere Il Grande Fratello è stata invece Perla Vatiero. Ma la reazione dell’attrice è stata ammirevole, come c’era da aspettarsi. Con la sua solita eleganza ha commentato il maniera composta il suoal reality show di canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Una ragazza, una fan del format, ha svelato come sono andate le cose in studio, la reazione dell’attrice e gieffina: “Appena hannoche aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata ...