Beatrice incontra una folla di fan dopo il secondo posto al GF | “Sei la nostra vincitrice” VIDEO

Ecco le Pagelle della diciassettesima edizione del Grande Fratello dopo la finale di lunedì 25 marzo. Beatrice Luzzi : voto Maestosa. Trovatela un'altra che tiene in piedi un intero programma per ... (quotidiano)

Marco, Beatrice e Stefano - Grande Fratello (US Endemol Shine) Serata di San Valentino con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta ... (davidemaggio)