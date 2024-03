Beach volley | a Saquarema Nicolai Lupo e Bianchin Scampoli provano a risalire la china

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Secondo tentativo dila graduatoria mondiale e di conseguenza olimpica per le due coppie italiane iscritte al secondo Challenge consecutivo in terra brasiliana, a, dopo quello disputato a Recife la scorsa settimana. La notizia peggiore è che non saranno al via Ranghieri/Carambula che erano in tabellone principale ma si sono cancellati per via dei problemi fisici di Ranghieri che lo ha bloccato già da qualche settimana. Un’assenza che per ora non compromette la corsa verso Parigi della coppia italiana che ha ancora un piccolo gruzzolo di punti di vantaggio rispetto alle coppie che sono fuori dalla zona qualificazione. In campo maschile ci riproveranno/Rossi che occupano al momento la 28ma posizione del ranking olimpico, non lontani da quella 25ma che permetterebbe a Mol/Berntsen di partecipare al torneo olimpico ...