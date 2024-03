Bct Festival | Diana Del Bufalo e Francesco Pannofino al Teatro Romano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMetti una sera d’estate, la magia delle più belle colonne sonore della Disney, lo splendore del, la voce diDel, la voce narrante di, la meravigliosa Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura ed ancora il coro toscano degli Animeniacs Corp e la partecipazione del Club Ginnastico Benevento. Per BCT 8 si parte un giorno prima: ‘I SOGNI SON DESIDERI’, il 25 giugno, al. Un viaggio straordinario tra le più belle colonne sonore di animazione per sognare insieme, piccoli e grandi, in una incantevole notte d’estate. Biglietti disponibili da oggi su I-Ticket, al link ...