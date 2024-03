Basket | Varese in campo contro il Bahcesehir per la semifinale di Europe Cup

L’ Under 17 della Pallacanestro 2.015 si appresta a partecipare a due prestigiosi tornei a invito. I biancorossi sono alle Canarie per il Torneo di Tenerife , già scattato nella giornata di ieri. ... (sport.quotidiano)

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Bahcesehir, sfida valida come andata delle semifinali della Europe Cup 2023/2024 di basket. Percorso fin qui ottimo dei ragazzi di coach ... (sportface)