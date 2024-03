Basket | Serie D Vela perde lo scontro salvezza Con beffa finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)viareggio 66 donoratico 68VIAREGGIO: Giammattei, Albizzi15, Ghiselli 3, Plaia, Taylor 23, Simonelli L. 11, Romani, Bo 3, Biagiotti 5, Lopes Siera 6. All. Bonuccelli N.DONORATICO: Tinagli 9, Panicucci, Del Monte, Bruci F., Favilli 11, Bruci M. 16, Biagi 6, Diopi, Batistini 17, Creatini 5, Partigiani, Trassinelli 4. All. Triglia. Arbitri: Carboni di Scandicci e Bastianelli di Bucine. Note: parziali 8-12, 27-21; 49-45; 66-68. Tiri liberi: Viareggio 14/27; Donoratico: 14/24. CAMAIORE – Purtropposconfitto in una gara importantissima per la classifica. Una partita disputata a buon livello da entrambe le contendenti con la formazione viareggina che però non ha saputo sfruttare quella che era apparsa una sua, seppur leggera, supremazia. E’ successo poco dopo l’inizio della terza frazione ...