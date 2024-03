Basket | Serie A | la Virtus batte nettamente Brescia e le strappa la vetta

(Di martedì 26 marzo 2024), 25 marzo 2025 – Dopo i due passi falsi di Eurolega contro Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, laSegafredo Bologna volta pagina e87-73 la Germaninel big match valido per il posticipo del 24° turno del campionato diA. Un successo di importanza capitale per i bianconeri che con questi due punti hanno agganciato a quota 34 punti proprio la Germani e le hanno ancheto ladella classifica per effetto del doppio scontro diretto vinto. Gli uomini di coach Luca Banchi hanno squadernato una prestazione di grande solidità e qualità, prendendo la testa del match sin dal primo quarto e dando una poderosa spallata agli avversari dopo l’intervallo, quando è salito in cattedra Marco Belinelli che, nel giorno del suo 38° ...

Monday night di altissima importanza al PalaLeonessa di Brescia in questa 24a giornata: in palio il primo posto della classifica , ma in differenti versioni. Le V nere non solo battono la Germani ... (oasport)

Super Belinelli e le triple: la Virtus sbanca Brescia e si prende il primato - Decisivo il veterano nel terzo quarto così come il 17/34 dall'arco. Bologna attacca benissimo e aggancia la Germani in vetta, ma comandano il V Nere per il 2-0 negli scontri diretti ...gazzetta

Serie B - Taranto lotta ma va ko alla distanza con Lumezzane - Ci ha provato ancora una volta il CJ Basket Taranto che per oltre tre quarti se la gioca ... Alla fine gli ospiti si impongono per 95-72 nella gara valida come 29° giornata del campionato di Serie B ...pianetabasket

Basket A2, RivieraBanca scatenata: passa a Cremona (58-64) - Ancora una vittoria, in trasferta, per la Rivierabanca Rimini che espugna il parquet della Ferraroni Juvi Cremona. I biancorossi di coach Sandro Dell’Agnello passano per 58-64, nel match valido per il ...altarimini