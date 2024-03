Basket giovanile Under 17 a Tenerife e poi a Varese

(Di martedì 26 marzo 2024) L’17 della Pallacanestro 2.015 si appresta a partecipare a due prestigiosi tornei a invito. I biancorossi sono alle Canarie per il Torneo di, già scattato nella giornata di ieri. Inserita nel gruppo A, Forlì se la vede in queste ore con Vienna United, i padroni di casa di Los Realejos e gli svedesi del Bk Rig Mark. Domani, in occasione delle finali, incrocerà poi i guantoni con una squadra del gruppo B. L’17 sarà poi impegnata, tra giovedì e domenica al Torneo Giovani Leggende di, competizione ultratrentennale. Inserita nella Yellow Conference, Forlì sfiderà Brindisi, Gallarate e Bassano, cercando di strappare il pass per le semifinali e la finale del weekend.

bilancio positivo per le giovanili del Cmc che hanno chiuso la prima fase e si apprestano alla seconda . Gli Under 19 di Lorenzo Suriano (nella foto) esordiscono nel girone I composto dalle prime 4 ... (sport.quotidiano)

SENIGALLIA Gli animi si sono accesi quando il baby cestista, allontanato dal campo per aver commesso il quinto fallo, ha avuto un gesto di rabbia e ha dato un calcio alla panchina. Uno dei due... (corriereadriatico)

L’opificio diventa un palasport. Iniziati i lavori in zona ’Cavalieri’ grazie all’imprenditore Ciccolini - A Matelica iniziano i lavori per il nuovo palasport, finanziato dall'imprenditore Giovanni Ciccolini. L'impianto ospiterà gare nazionali di Basket e avrà campi per allenamenti e settore giovanile. La ...ilrestodelcarlino

Pallacanestro. Memorial Boldrini, spazio al Basket giovanile - Il Torneo di Pasqua Città di Pontedera – II Memorial Michele Boldrini, giunto alla 37esima edizione, si svolgerà dal 28 al 30 marzo al PalaZoli. Parteciperanno sei squadre di alto livello Under 15 Gol ...msn

Arbitro aggredito, punito il Montegranaro: campo da Basket out per 5 giornate - SENIGALLIA Cinque giornate di squalifica per il campo del settore giovanile della Pallacanestro Montegranaro dopo la partita di venerdì pomeriggio a Senigallia. La squadra è ...corriereadriatico