BASKET FEMMINILE SERIE B Puianello ha ancora il mal di trasferta Tutto facile per Scandiano contro Fidenza

(Di martedì 26 marzo 2024) Nella seconda giornata di ritorno della Poule Playoff, la Chemco(12) torna a casa sconfitta dal parquet della Magika Castel San Pietro (10) per 70-64, confermando così il mal diin questa seconda fase. L’ago della bilancia pende a favore della Magika già nel primo quarto (22-16 al 10’), complici anche i tanti falli fischiati a carico delle gialloblu (ben 9 falli a referto nei primi dieci minuti). La truppa castellese prova a recuperare grazie alla solita, devastante, Isabella Olajide (24 punti e 7 rimbalzi) ma non riesce mai a mettere il muso avanti e così le bolognesi conducono il match davanti nel punteggio (39-31 al 20’, 54-48 al 30’), seppur di poche lunghezze, fino alla fine. Chemco: Oppo 8, Olajide 24, Manzini 14, Luppi, Albertini n.e., Dettori 4, Dzinic 5, Raiola 6, Cherubini 3, Graffagnino n.e., ...

sospiro di sollievo : è meno grave del previsto l’infortunio di Gisel Villaruel . L’argentina di casa Use Rosa Scotti, uscita a Torino nel finale per un brutto colpo al ginocchio, si è sottoposta a ... (sport.quotidiano)

BASKET Serie A2 FEMMINILE. Use Rosa, sospiro di sollievo per Villaruel - Sospiro di sollievo: è meno grave del previsto l’infortunio di Gisel Villaruel. L’argentina di casa Use Rosa Scotti, uscita a Torino nel finale per un brutto colpo al ginocchio, si è sottoposta a esam ...lanazione

BASKET serie B e C FEMMINILE. Il Project travolge la Rosa Forlì e si rilancia. Capra Team a valanga, chiude quarta - Il Faenza BASKET Project sconfigge la Libertas Rosa Forlì 69-41 e si avvicina alle prime posizioni. Prossimo match il 5 aprile contro il Fiore BASKET Valdarda. In C FEMMINILE, il Capra Team Ravenna vi ...ilrestodelcarlino

Valtarese BASKET: l’Alberti e Santi è salva. Artarredo ko con onore - Il weekend che ha anticipato la Pasqua ha portato una sorpresa dentro l’uovo della Valtarese BASKET. Per la prima squadra FEMMINILE è arrivata una netta vittoria esterna che ha anche certificato la sa ...lungoparma