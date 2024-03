Basket | Donte DiVincenzo firma un record nella notte NBA e lancia un segnale all’Italia verso il Preolimpico

(Di martedì 26 marzo 2024) In attesa di scoprire i convocati del CT azzurro Gianmarco Pozzecco per ildi San Juan (2-7 luglio), sta prendendo quota la candidatura diper entrare nel giro della Nazionale italiana maschile ditramite l’unico slot a disposizione per i “passaportati”. La situazione è in continua evoluzione, anche se il tempo stringe e questo matrimonio difficilmente si concretizzerà almeno per quest’estate. Il 27enne prodotto dei Villanova Wildcats sta disputando la miglior stagione della carriera in NBA, con 14.5 punti di media e un notevole 39.5% da tre punti su oltre 8 tentativi a partita. Nell’ultimo match ha sfoderato inoltre una prestazione offensiva da urlovittoria dei suoi New York Knicks sui Detroit Pistons, mettendo a referto 40 punti (career high) con la bellezza ...

