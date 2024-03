Basket Divisione regionale 1 Budrio perde ed è raggiunto Granarolo blitz a Russi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ecco il girone B della1 di. Artusiana-Cspt 2010 75-74 Artusiana: Gorini 8, Valgimigli 6, Nucci 15, Cristofani 8, Piazza 4, Buda, Lanzoni 4, Vadi 7, Agatensi 6, T. Colombo 17. All. S. Colombo. Cspt 2010: Sandrini ne, Greco 2, Zuffa 9, Piani Gentile 11, Pedini 19, Pasini 4, Zaniboni 8, Omorodion 6, Mondanelli 9, Tantini, Tabellini 4, Cisbani 2. All. Morigi. Arbitri: Raspanti e Frigieri. Note: 13-19; 26-31; 50-48. Bianconeriba-Grifo 79-83 Bianconeriba: Misciali 3, G. Minozzi 9, Tugnoli 8, Frazzoni 10, Sitta 8, Pedrielli 9, Fiore 10, Poli 11, Martinelli 4, Giordani 7, Tanchella, Donati ne. All. M. Minozzi. Grifo: Barbieri 2, Schillani 10, Piazza 4, Sassi 1, Laghi 10, Barbisan 8, Carbone 12, Conti 4, Pirazzini 10, Signorini 22. All. Tampieri. Arbitri: Di Nocera e Gargale. Note: 27-17; 47-35; 67-54. Gaetano ...