Barzaghi | «Acerbi | sono due i possibili articoli! Inzaghi in attesa»

(Di martedì 26 marzo 2024) Si attende la sentenza del Giudice Sportivo sul caso-Juan Jesus. Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato cosìparla a proposito della sentenza del Giudice Sportivo sul caso-Juan Jesus,in giornata: «Se fosse confermato l’articolo 28 sarebbero 10 le giornate di squalifica, in caso di assoluzione nessuna. Con l’articolo 39tre giornate più eventuali aggravanti. Aspettano tutti la sentenza, lo aspetta ancheche deve impostare la partita contro l’Empoli per capire chi potrà giocare al centro con la difesa, insue con l’infortunio di de Vrij. Per capire cosa fare.non ha vissuto giorni facili, ancora meno Juan ...

In casa Inter si deve far fronte al caso Acerbi dopo i fatti relativi a Juan Jesus nel match contro il Napoli. Matteo Barzaghi , in collegamento su Sky Sport, parla delle strategie del ... (inter-news)

Barzaghi ha commentato la chiacchierata tra Acerbi e la Procura Federale, avvenuta oggi in mattinata. L’inviato parla pure di ostacolo per il difensore dell’Inter. MALINTESO ? Matteo Barzaghi , in ... (inter-news)

Tempo di lettura: un minuto - L'Inter rischia di perdere in un colpo solo sia Acerbi che Stefan de Vrij per due motivi prettamente differenti. Inzaghi ha due soluzioni ...inter-news

Acerbi, terminato il colloquio con la Procura Federale: ora è in campo con i compagni - Il difensore nerazzurro ha comunicato in videoconferenza la propria versione su quanto accaduto in Inter-Napoli con Juan Jesus domenica ...fcinter1908

Acerbi e Juan Jesus sentiti oggi da procura FIGC per valutare la squalifica. News - La Procura Figc ha ascoltato in videoconferenza Francesco Acerbi e ora sentirà Juan Jesus per fare chiarezza sull'episodio - un presunto insulto razzista rivolto dal difensore interista a quello brasi ...sport.sky