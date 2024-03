Barbareschi a La Confessione Rai3 | “Nessuno stato arabo vuole i palestinesi Il Qatar finanzia Hamas Perché non se li prende?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Luca, ospite insieme a Pif dell’ultima puntata di stagione de Ladi Peter Gomez in onda martedì 26 marzo alle 23 su RaiTre, è un ebreo praticante da 30 anni, figlio di una madre di origine ebraica e di un padre cattolico non praticante. “La decisione di diventare praticante è venuta da Jonathan Sacks (rabbino e politico britannico, ndr). – ha premesso l’attore e produttore – Ho letto sempre di più, sono diventato uno studioso di ermeneutica e ho apprezzato che, rispetto alla religione cattolica che è più dogmatica, l’ebraismo è più di ricerca, è una filosofia in cui grazie allo studio ti avvicini a qualcosa che ti fa stare meglio”. Gomez allora ha introdotto l’attualità: “Che effetto le fanno le immagini della reazione israeliana a Gaza con i massacri e le decine di migliaia di morti?”, ha chiesto. “Non perdo la concentrazione ...