Barazzutti | “Musetti sta tornando ai suoi livelli Su Sinner…”

(Di martedì 26 marzo 2024) Corradoin esclusiva ai nostri microfoni: “sta ritrovando il suo tennis. E Alcaraz in passato lo ha già battuto”. Tre italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il nostro tennis continua ad ottenere degli ottimi risultati e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Corradoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaCorrado, la vittoria contro Shelton è la conferma che il momento difficile perè alle spalle? “In questo torneo c’è anche la vittoria su Safiullin. Lorenzo sta dando continuità al suo tennis. Sicuramente un messaggio estremamente positivo e importante. Si è ritrovato. Ha vinto due buonissime partite contro due tennisti che giocano bene. Successi ...