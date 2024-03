Bank of Japan | cresce probabilità di centrare target inflazione

(Di martedì 26 marzo 2024) I membri del consiglio dellaof(BoJ) condividevano già a gennaio l’opinione secondo cui ladi raggiungere l’obiettivo didel 2% in modo sostenibile stava gradualmente aumentando. È uno dei punti più importanti che emerge dai verbali della riunione del 22 e 23 gennaio, che ha aperto la strada alla fine della politica ultra-accomodante, che è stata poi decisa dalla banca centrale giapponese nella successiva riunione della scorsa settimana. Durante l’incontro di due giorni di gennaio, la BoJ ha mantenuto le sue impostazioni monetarie ultra-espansive, ma ha segnalato la suante convinzione che si stessero realizzando le condizioni per eliminare gradualmente il suo enorme stimolo monetario, che la faceva essere un assoluto outlier tra le principali banche globali. Il ...

Yen: caccia agli speculatori che shortano JPY. Bank of Japan e Ministero pronti a intervenire - Questo a pochi giorni dall’intervento al rialzo sui tassi di Bank of Japan, intervento al rialzo che però i mercati hanno giudicato come troppo fiacco, in particolare in abbinamento a parole non ...tradingonline

Il Giappone è pronto a contrastare la debolezza dello yen - Il viceministro delle finanze giapponese, Masato Kanda, ha annunciato la disponibilità del governo a intervenire contro la caduta dello yen, in un momento in cui la valuta continua a perdere valore ri ...finanzaonline

Borsa Tokyo: chiude a -1,2%, prese di profitto dopo record in attesa dati macro - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Le azioni giapponesi chiudono in ribasso, trascinate dai cali dei titoli tecnologici, immobiliari e bancari, mentre le prese di profitto prendono il via ...borsaitaliana