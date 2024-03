Bando su bioplastiche compostabili | da Biorepack 200mila euro ai 15 vincitori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – C?è chi ha ideato video multilingue realizzati con l?intelligenza artificiale per aiutare a riconoscere gli imballaggi, chi ha proposto concorsi artistici per opere realizzate con materiali da avviare a riciclo organico, chi ha pensato a iniziative di “mythbusters” per smontare fake news e leggende metropolitane dannose per la corretta raccolta differenziata. E ancora: facilitatori per le utenze commerciali, giochi interattivi con “robottini del rifiuto”, fiere educative per famiglie, spettacoli teatrali per bambini delle scuole primarie. Tante idee diverse ma animate da un identico obiettivo: aiutare i cittadini a conoscere i vantaggi offerti dallee l?importanza di un loro corretto riciclo insieme al resto dei rifiuti organici. Sono in tutto 34 i progetti entrati ...