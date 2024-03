Bando Bioclima | più verde sul territorio di Lodi

(Di martedì 26 marzo 2024) Camairago (), 26 marzo 2024- Sono partite le piantumazioni finanziate dalla cordata Parco Adda sud e Provincia di, nell’ambito dal. Si lavora lungo la ciclopedonale della strada provinciale 27, tra Camairago e Castiglione d’Adda e sulle spiagge di Boffalora D’Adda. Il progetto Le modifiche Perché I rischi Il patto Obiettivi Il progetto Il progetto prevedeva: 7.800 metri quadrati di nuovi prati e 2.500 mq nuovi arbusteti, con posa di piantine di specie utili ai pollinatori, su superfici precedentemente diserbate; 11.000 mq di arricchimenti floristici con semina di specie appetite agli impollinatori e con fioritura scalare su prati già esistenti ma gestiti precedentemente in modo intensivo. Le modifiche Ad agosto era stato approvato il progetto esecutivo, con alcune ...

