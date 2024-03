Banda del buco | da film a realtà

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Sgominata “ladel” così nominata dal titolo deldel 1960 di Mario Amendola. Otto indagati cinque uomini e tre donne, i quali tra la notte del 2 e 3 ottobre misero a segno un colpo da 800 mila euro in una gioielleria in via Bocca di Leone, nei pressi di Piazza di Spagna. Sono otto le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Roma ed eseguite nella mattina del 23 marzo nel corso del blitz dei carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina. La refurtiva ritrovata ammonta ad oggi per 120 mila euro. Quattro finiti in prigione, tre uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso nella gioielleria, di cui uno già coinvolto in indagini per furti in appartamenti e gioiellerie portati a termine con la “tecnica del”, e una donna per ricettazione della refurtiva e riciclaggio. Gli ...