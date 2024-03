Bambina di 5 anni azzannata alla testa e al viso dal pitbull di famiglia mentre dorme | è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Terrore a Cutrofiano, in provincia di Lecce. Unadi cinqueè stata morsa in casadormiva dal cane di, di razza. La piccola è stata rima ricoverata e operata d’urgenza all’ospedale ‘Cardinal Panico’ di Tricase, per poi essere trasferita al ‘Dea-Fazzi’ di Lecce nel reparto di rianimazione, dove sono presenti due posti di terapia intensiva pediatrica.Leggi anche:da un: non lo tenevano al guinzaglio La dinamica dell’attacco delLa dinamica dell’attacco delè ancora tutta d chiarire da parte degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, un ...