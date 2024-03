Baltimora | crolla il ponte Francis Scott Key dopo la collisione con una nave mercantile | un morto e sei dispersi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Une seinelle acque del fiume Patapsco. È al momento il bilancio del crollo delKey Bridge a(città dello Stato del Maryland) a seguito dello schianto dellabattente bandiera di Singapore. L’equipaggio è in salvo, ma continuano le ricerche dei. Sarebbero sette, secondo le stime dei vigili del fuoco locali, le auto cadute nelle acque del fiume Patapsco. Due persone sono state tratte in salvo, riferisce la Cnn. Una di loro versa in gravi condizioni. Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza. «Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall’amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare ...