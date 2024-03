Baltimora | crolla il ponte Francis Scott Kay FOTO e VIDEO

(Di martedì 26 marzo 2024) Una tragedia senza precedenti è avvenuta a, nel Maryland (Usa), il 26 marzo. IlKey èto nella notte in seguito all’urto con una nave cargo battente bandiera di Singapore. Sono almeno 7 i veicoli, incluso un camion, precipitati in acqua, mentre si contano almeno 20 persone disperse. Al mattino 2 di esse erano state tratte in salvo: una è in condizioni gravi. L’urto è avvenuto intorno all’1:30 di notte (le 6:30 del 26 marzo in Italia). Oltre ai passeggeri dei veicoli in transito, sulc’erano una ventina di operai al lavoro. Tutti i membri dell’equipaggio del mercantile Dali che ha provocato il crollo delKey disono rimasti illesi. Lo ha reso noto ...

