Baltimora | cosa resta del Francis Scott Key Bridge dopo l’impatto con la nave cargo e il crollo | le immagini dall’alto

La causa è stato lo schianto di una nave cargo con uno dei pilastri. Le ricerche per i dispersi e le vittime sono ancora in corso (wired)

De Maggio: “ADL mentre parlava con Tudor è andato in bagno e ha chiuso con Mazzarri” - Walter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di Radio Goal svelando un retroscena sull'arrivo di Mazzarri al Napoli ...tuttonapoli

Baltimora, SI CERCANO ALMENO 7 DISPERSI IN CONDIZIONI “DIFFICILI” (1) (RIEPILOGO) - Roma, 26 mar. – A Baltimora sono iniziate le operazioni di immersione per la ricerca di almeno 7 persone disperse dopo che il ponte Francis Scott Key, che si estende sul fiume Patapsco per 2.6 km, è c ...9colonne

L'allarme, il blackout e la perdita di controllo: cosa è successo a Baltimora - Iniziano a emergere con maggiore chiarezza le cause dell'incidente che, questa notte, hanno portato all'incidente del Francis Scott Key Bridge di Baltimora. All'una e trenta locale circa, la nave ...ilgiornale