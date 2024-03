“Balena“ LaBolla Un concorso per celebrarla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) "Abbiamo bisogno di più arte, più fantasia e più colore per rendere il mondo più accogliente e bello. Ilvuole dare voce alla creatività mettendo al centro la nostra ““ bollatese, il teatro, che ormai ha dimostrato di avere un grandissimo cuore, proprio come l’animale che ricorda la sua forma". Così l’assessora alla cultura e pace Lucia Albrizio annuncia ildi illustrazione “Balene a Bollate 2024“. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa Stripes, nell’ambito delle attività promosse dallo “Spazio– Più di un luogo“. La scelta dellaè per riprendere la forma dell’edificio del teatro, la cui silhouette deve essere d’ispirazione per ogni partecipante. Utilizzando questa sagoma ...