Baldini J&J | “Con medicina personalizzata servono nuove competenze”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – “Noi come azienda Johnson & Johnson Innovative Medicine, continueremo a portare innovazione. Per darvi un esempio, degli 80 farmaci sviluppati, 18 sono stati inseriti nella lista di farmaci essenziali dell'Organizzazione mondiale della sanità. Abbiamo investito a livello globale in ricerca e sviluppo 15 miliardi di dollari nell'anno 2023, perché vogliamo continuare a portare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Malattie rare, Rossi (Alexion): “Selumetinib ultima di 5 molecole grazie a ricerca” Aleotti (Menarini): “Antibiotici come farmaci orfani contro batteri resistenti” Sanità, dalla Lum algoritmo per analisi costi prestazioni 8 marzo: al Cristo Re di Roma è tutto femminile il team di chirurgica robotica soft per le mamme Report, allattamento materno esclusivo solo per 2 nati ...