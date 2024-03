Bagarre al ristorante dopo la cena | Il titolare mi ha steso con un pugno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Fano, 26 marzo 2024 – “Sono uscito dal locale che ce l’avevo alle spalle, ma non me ne ero accorto. Quando mi sono girato, mi è arrivato unin faccia e sono caduto giù". Dinel letto dove dovrà restare immobile per un mese (per la caduta si è rotto tre vertebre) il 55enne senigalliese Fabrizio Morganti racconta dell’aggressione che ha subìto sabato notte per mano deldi un locale del centro storico di Fano dove si era recato per festeggiare il compleanno della cognata. "Ho visto quest’uomo enorme uscire come una furia e dargli unin faccia - aggiunge la compagna Raffaella, seduta sul letto accanto a lui -. Senza motivo. Fabrizio è caduto all’indietro. L’ho visto a terra con la faccia tutta insanguinata e ho provato tanta paura. E se avesse battuto la testa e fosse morto? Perché tanta ...