Baby granata Under 16 | che peccato | Cremonese in gol all’81° Il Parma ne segna quattro all’U14

(Di martedì 26 marzo 2024) Ferme Primavera e17, il week end del vivaiovede l’16 battuta in casa dalla, che vince 1-0 a Villa Bagno con una rete all’81’ di Cassullo. Analoga sorte per l’15, impegnata al "Lari" contro gli stessi grigiorossi, che tornano in Lombardia con un vittorioso 2-1: gol del provvisorio vantaggio messo a segno al 49’ dalKapplani, prima che De Sabbata (75’) e Di Palma (79’) in soli 4’ rovescino l’inerzia del match.14 battuta 4-1 dal, dominatore incontrastato del torneo, con gol della bandiera messa a segno da Salati.13: la squadra A vince 3-2 con la Spal, la B cede 4-1 di fronte al Cesena.