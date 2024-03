Baby Gang | fuori il 26 aprile il nuovo album del trapper Tra gli ospiti anche Guè | Marracash e Blanco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 marzo 2024 – È confinato tra le mura di casa a Lecco ma è pronto a entrare in scena con il, in uscita martedì 26. Zaccaria Mauhib, conosciuto dai fan della trap comeha annunciato “L’angelo del male”,lavoro discografico, attesissimo dai fan della trap music, che potrebbe rivelarsi il salto di qualità del giovane ragazzo, in grado di posizionarlo tra i grandi. In realtà la scalata verso il successo è cominciata con i dati recenti che lo incoronano a rapper più ascoltato su Spotify: con 8,242 milioni di ascoltatori mensili,ha superato (di poco) una concorrenza molto “stremmata” come Sfera Ebbasta, Geolier e Lazza. Il disco, in uscita il 26, è quello che gli appassionati ...