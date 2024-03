B maschile Zephyr cede anche all’Alba Destino segnato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)Valdimagra 0 Mercató Alba 3 (13-25; 17-25; 20-25)MULATTIERI VALDIMAGRA: Rossini S., Rossini G., Vescovi, Calcagnini, Fontona, Orlandi, Sisti, Bottaini, Poggio, Alderete, Conti, Vignali libero. All. Delvecchio MERCATÓ ALBA: Garrone, Di Miele, Cavasin, Floris, Menardo, Danzeri, Gonella, Corinio, Altare, Bergesio, Bortolini libero. All. Dogliero Arbitri: Falaschi e Farnesi SANTO STEFANO MAGRA – Perde ancora laMulattieri il cuisembra ormai essere tristemente. Ne approfitta il Mercatò Alba che ha conquistato tre punti d’oro in chiave salvezza. Rossoblù in campo con Sisti palleggio e Poggio opposto, con Conti e Alderete centrali, con Vignali libero e con Calcagnini, capitan Vescovi e talvolta Bottaini di banda. Risultati: Saronno-Grafiche 3-0, ...