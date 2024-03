Avellino | il sindaco ex Pd si dimette | Indagato | altra botta per la sinistra

(Di martedì 26 marzo 2024)alladalla Procura, ildi, Gianluca Festa, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. La decisione - anticipata ieri sera dall'avvocato Luigi Petrillo, suo difensore di fiducia- è stata definita questa mattina, quando Festa ha protocollato le dimissioni. Insieme ad altre sei persone, il primo cittadino avellinese èper associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico, emissione di false fatture per operazioni inesistenti, abuso in atto pubblico, reati contestati a vario titolo dalla Procura di(procuratore Domenico Airoma, sostituto Vincenzo Toscano). Lo scorso 6 marzo, Festa era tra le persone raggiunte da una perquisizione e dal ...

Festa in municipio per protocollare le dimissioni - Una mattinata in comune per Gianluca Festa, sindaco dimissionario della città capoluogo. Presumibilmente la visita si è svolta per raccogliere i propri effetti ...ilmattino

Dimissioni Festa, Petitto: sconcerto per il giustizialismo di qualche tifoso politico - Gianluca Festa aveva già informato da qualche giorno Livio Petitto della volontà di rassegnare le dimissioni da sindaco di Avellino.irpinianews

Inchiesta al comune di Avellino: Festa si dimette, ma è pronto a chiarire la sua posizione - “Allacciate le cinture, il 2024 sarà l’anno in cui spiccheremo il volo e non ci fermerà nessuno”. E’ la famosa frase che nella notte di Capodanno, quella del concertone di Antonello Venditti, il sinda ...corriereirpinia