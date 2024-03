Autostrada A1 | chiusura notturna del tratto Firenze sud-Incisa Reggello

(Di martedì 26 marzo 2024) Per consentire lavori sulla linea elettrica da parte di Enel L'articolo proviene daPost.

L'autostrada A1 è stata bloccata per ore all'altezza di Frosinone per un tir ribaltato : ancora traffico con 9 chilometri di coda tra Roma e Napoli (notizie.virgilio)

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Prato ovest proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Per manutenzione dei pali della luca L'articolo Autostrada A1: chiusura notturna della stazione di Monte San Savino proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Transpolesana chiusa in direzione Verona, c'è un ferito - A causa di un incidente stradale, temporaneamente interdetto il transito lungo la strada statale 434 “Transpolesana” all’altezza del km 49,300 in direzione dell’innesto con l’Autostrada A4, in ...polesine24

Maltempo, annullate le chiusure previste sull'Autostrada A4 - In vista di un peggioramento delle condizioni meteo, previsto nelle prossime ore, la società Autostrade ha annullato due chiusure in A4 che interessano il territorio brianzolo. Maltempo, annullate le ...primalamartesana

Autostrada A1 e raccordo Firenze nord A11: programma aggiornato delle chiusure notturne - Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo stazione Firenze nord-A11 Firenze-Pisa nord (R11), per consentire lavori di pavimentazione ...firenzepost