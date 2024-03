Autostrada A1 chiusa per quattro ore nel tratto fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori sulla linea elettrica da parte di Enel, dalla mezzanotte alle 4 di domenica 7 aprile sarà chiuso ilcompreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna. Dalle 23 di sabato 6 alle 4 di domenica 7 aprile, saranno chiuse le aree di servizio Chianti Ovest e Chianti Est, situate nelchiuso, rispettivamente verso Roma e Firenze/Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni sulla segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello, per proseguire in direzione di Roma; verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa ...