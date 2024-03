Autolinee Toscane | vandalizzati due bus | vetro rotto e sedile squarciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Grosseto, 26 marzo 2024 – Vandali in azione su due bus della tratta Massa Marittima-Prata-Boccheggiano. Unè stato frantumato e untagliato. Per questi danneggiamenti ai danni di due mezziha presentato denuncia. L'autista in servizio sul mezzo ha riscontrato che illaterale sinistro era stato frantumato con il martelletto d'emergenza presente a bordo bus. Durante il percorso inverso l'autista ha riscontrato che era stato tagliato il rivestimento delle sedute di bordo, sulla parte posteriore del mezzo, con il relativo spargimento del rivestimento dei sedili in tutto il corridoio centrale dell'autobus. Questo ha reso inutilizzabile i pullman, e non ha consentito di poterli utilizzare per il servizio previsto. ...