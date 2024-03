Autismo oltre le barriere | “Sport inclusivo gratis per i nostri piccoli atleti”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Pesaro, 26 marzo 2024 – Un pomeriggio di giochi,e merenda tra amici all'aria aperta. Quello che è la normalità del proprio tempo libero per la maggior parte dei bambini diventa un evento straordinario se questi bambini sono affetti da. I loro genitori lo sanno bene: conoscono l'isolamento e le difficoltà dei propri figli di relazionarsi con gli altri. Non certo perché non lo vogliano, a differenza di quanto per ignoranza si pensi. Anzi. E’ che spesso sono frenati dalla paura del rifiuto oppure da fattori esterni come le iperstimolazioni sensoriali (uditive o visive) che li disturbano. Ma quando la sensibilità, la cura e la professionalità si incontrano si crea una magia. Tutto sembra possibile e in un attimo facile e naturale. Senza forzature, senza imbarazzi e senza false 'inclusioni'. Lo sanno i ragazzi e i professionisti di ...