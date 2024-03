Austin Butler | da Shannara e Elvis a Dune – Parte Due | i 13 migliori film e serie tv dell’attore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) In streaming come Buck Cleven in Masters of the Air e in sala inDue, ma chi se lo ricorda ino The Carrie Diaries? Andiamo a (ri)scoprire iruoli di, tra cinema e tv. Sta vivendo un periodo d'oro, divo dal fascino d'altri tempi, che a quasi 33 anni si è già portato a casa numerose esperienze in franchise celebri, oltre ad un Golden Globe e altri riconoscimenti. Classe 1991 nato ad Anaheim, nella California, il ragazzo viene adocchiato da un talent scout a 13 anni durante una rappresentazione scolastica per poi iniziare subito a prendere lezioni di recitazione. L'esordio è in tv come guest star in vari teen drama per poi arrivare ai suoi primi ruoli più sostanziosi. Dalla serialità passa al ...