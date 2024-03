Aumenti di benzina e diesel nell’uovo di Pasqua degli automobilisti Come ogni anno i rincari anticipano gli esodi

(Di martedì 26 marzo 2024) Dieci milioni in viaggio e lasale. Puntualiun orologio svizzero ecco iai distributori alla vigila di un esodo festivo. Da qualche giorno laè in rialzo ed è ormai ampiamente sopra i due euro al litro. Stando alle ultime rilevazioni un litro in modalità servito si paga in media 2,025 euro, solo 5 giorni fa si attestava a 2 euro. Per chi sceglie il self service il rezzo medio è di 1,886 euro, una settimana fa stava a 1,864. Cosa sono 2 centesimi di differenza? Moltiplicato per il pieno di qualche milione di macchine che si spostersignificano decine di milioni di euro. Il gasolio in modalità self si ferma a 1,808 euro, in rialzo, ma meno, rispetto agli 1,801 euro di qualche giorno fa. È vero che dal 12 marzo i prezzi del petrolio hsubito un ...

