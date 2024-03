Attraverso le Fiandre 2024 | siamo già all’antipasto della Ronde Van Aert cerca la prima pietra per il riscatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Giro dellesi avvicina a grandi passi. Sarà una Pasqua emozionante con la, lagrande classicaCampagna del Nord.però ci sarà da saggiare il terreno, respirare un po’ di aria belgadi dare tutto domenica. E proprio per questo si affaccia la Dwars door Vlaanderen, in italiano conosciuta comele, ormai giunto all’edizione numero 78 e che rappresenta un trampolino di lancio importante le grandi corse successive. Ma non è che questa giornata si presenti come una passeggiata di salute. Gli organizzatori hanno deciso di confermare quasi tutto il percorso dello scorso anno: quest’anno i muri saranno dodici, con l’aggiunta dell’Hellestraat come ‘antipasto’. Con loro otto settori in pavé, l’ultimo a ...