Attentato in Russia | Tajani esclude la matrice ucraina Ma il servizio di sicurezza Fsb rilancia | “Pista credibile”

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . C’è un ottavo arresto per la strage a Mosca . Ucraini: «Colpita nave russa Olshansky». Zelensky rimuove Danilov dal ... (corriere)

Il 24 marzo 2024 sono state pubblicate su Facebook tre immagini: la prima ritrae un uomo ferito con le mani legate dietro la schiena, come se fosse in stato di arresto, la seconda mostra un ... (facta.news)

Attentato a Mosca, Tajani: non so se Putin sta perdendo la testa. Accuse a Usa, Gb e Ucraina palesemente infondate - Roma, 26 mar. (askanews) – “Mi auguro che non accada” che non ci sia un’escalation degli attacchi russi contro l’Ucraina, “non so se Putin sta perdendo la testa, perché una reazione così è sbagliata a ...askanews

Nato e Ue per far fronte alla Russia e nuovi modelli di cooperazione militare. L’audizione di Cavo Dragone - Non solo nel Mediterraneo allargato l’Italia deve fare di più e meglio, dice il capo dello Stato maggiore della Difesa nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa ddi Camera ...formiche

Attentato a Mosca, sapete cosa dobbiamo chiederci “A chi giova” - Questa e la domanda che tutti ci poniamo assistendo alle drammatiche immagini dell'Attentato terroristico a Mosca. La storia ci insegna che le dittature hanno sempre bisogno di creare ...ilgazzettino