Attentato compiuto da estremisti islamici | ma gli Usa | il sospetto di Putin

(Di martedì 26 marzo 2024) Vladimirha affermato che l'attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca è statoda islamisti radicali. "Sappiamo che il crimine è stato commesso per mano degliradicali, la cui ideologia lo stesso mondo islamico combatte da secoli", ha detto il presidente russo. Gli Usa "attraverso diversi canali" stanno cercando di "convincere tutti" che "non c'è traccia di Kiev" dietro all'terroristico di Mosca e che "si tratta dell'Isis" evidenzia il leader di Mosca.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’attacco terroristi co al municipio Crocus di Krasnogorsk è stato compiuto da islamisti radicali. “Sappiamo che il crimine è stato commesso per ... (secoloditalia)

Dopo giorni in cui aveva dall'inizio seguito la pista ucraina per l'attentato alla sala da concerti Crocus City Hall di Mosca oggi Vladimir Putin parlando alla nazione ha ammesso e confermato che «è ... (panorama)

Mosca, l'estremismo islamico e i dubbi di Putin su Kiev: "Attacco a chi conviene" - Il presidente russo non abbandona la 'pista ucraina' nonostante l'ammissione sulle responsabilità di 'estremisti islamici' ...adnkronos

Attentato al pentito della cosca. Cinque condannati in Appello - Confermato l’impianto accusatorio: bombe a mano, pistole e bazooka per compiere l’omicidio. Il piano naufragò per l’assenza del bersaglio che si era nascosto in un bosco nel Bellunese.ilgiorno

Terlizzi col cuore ai martiri delle Fosse Ardeatine - FOTO - Terlizzi non dimentica. Terlizzi ricorda e tramanda di generazione in generazione l'insegnamento che deriva da quei fatti: mai più fascismi, mai più totalitarismi, mai più mancanza di libertà e democr ...terlizziviva