Attentato a Mosca | Lukashenko contraddice Putin | “Gli attentatori erano diretti in Bielorussia”

(Di martedì 26 marzo 2024) Per il leader bielorusso Alexander, i presunti autori della strage del 22 marzo alla Crocus City Hall dihanno cercato inizialmente di fuggire ine non in Ucraina, come insiste a dire da giorni il presidente russo Vladimir. Ieri, per la prima volta,aveva riconosciuto la matrice “islamista” dell’rivendicato dal sedicente Stato Islamico, che ha provocato almeno 139 morti e 200 feriti, rilanciando però la teoria della presunta “finestra aperta” lasciata dall’Ucraina agliri, un’accusa sempre respinta al mittente da Kiev. Oggi, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale bielorussa BelTA, è stato lo stesso presidentea contraddire il leader del Cremlino. Secondo il leader di Minsk ...

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . C’è un ottavo arresto per la strage a Mosca . Ucraini: «Colpita nave russa Olshansky». Zelensky rimuove Danilov dal ... (corriere)

Elezioni, Pci contesta il Consiglio comunale: "Col suo silenzio sull'Attentato a Mosca si schiera con terroristi assassini" - Il Consiglio comunale (che non si riunisce dallo scorso 18 marzo) finisce nel mirino del Partito Comunista Italiano, sezione di Forlì-Cesena, per un supposto silenzio di fronte all'Attentato di Mosca ...forlitoday

Speciale difesa: Crosetto, Attentato a Mosca è slegato da guerra in Ucraina - L'Attentato a Mosca è slegato dalla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a "Quarta ...agenzianova

Attentato Mosca, Lukashenko smentisce Putin: "I terroristi scappavano verso la Bierlorussia" - Secondo Lukashenko, i terroristi non sono riusciti a entrare in territorio bielorusso a causa dei checkpoint. Nei minuti" immediatamente successivi all'attacco "proprio come in Russia, siamo passati a ...tg.la7