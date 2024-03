Attentato a Mosca | gruppo neonazista mette all’asta sui social il coltello usato per tagliare l’orecchio a uno dei presunti autori della strage

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilda un soldato russo pera uno deiri del 22 marzo aè stato messosu Telegram. L’annuncio è stato pubblicato ieri sera sul canale TopaZ Govorit, che con oltre 147 mila follower è legato ad ambienti neonazisti e ai seguaci dell’ormai smantellata compagnia mercenaria Wagner. “Mettiamoiladatto per il taglio del”, si legge nel post, che non prevede alcuna offerta minima e si chiude con un’emoticon sorridente. Secondo i gestori del canale, si tratterebbe dell’arma usata il 23 marzo per torturare il 30enne Saidakrami Rajabalizoda, uno dei quattromateriali ...

Rischio attentati, l'analisi della Prefettura - Si è riunito questa mattina, martedì 26 marzo, in Prefettura, presieduto dal prefetto Rinaldo Argentieri, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del Questo ...corrierecesenate

O77 Mosca:"Con Kiev coinvolti Usa e Gb" - 13.37 O77 Mosca:"Con Kiev coinvolti Usa e Gb" Il direttore dell'Fsb,il servizio russo per la Sicurezza interna, ha detto che gli Attentatori del Crocus City Hall sono stati "addestrati da Kiev in Me ...servizitelevideo.rai

Chi sono i quattro arrestati per la strage di Mosca, reclutati con 5mila euro a testa per uccidere il più possibile - Le immagini delle torture durante gli interrogatori non convincono l’opinione pubblica che la Russia non perdona: il bersaglio è l’Ucraina ...unita