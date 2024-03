ATP Miami | un falloso Arnaldi non sfrutta l’occasione | Machac domina in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Fine dell’avventura in Florida per Matteo. Il n.38 del ranking è stato sconfitto dal ceco Tomas(n.60 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 negli ottavi di finale del Masters1000 di. Giornata ventosa quest’oggi eha faticato a trovare le misure dei propri colpi, commettendo tanti errori, a differenza del ceco che è risultato molto più preciso. È quindiad approdare ai quarti di finale del torneo americano, in attesa di sapere quale sarà il prossimo avversario tra Jannik Sinner e l’australiano Christopher O’Connell. Un’occasione mancata per il ligure. Nel primo set l’avvio diè un po’ illusorio, non concedendo alcun quindici nel primo turno al servizio e costringendo ai vantaggi il ceco nel secondo game.però non ...